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Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести»

Алексей Курильченко
14:16 17.01.2022
Инициативу озвучил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу присвоить Астрахани почетное звание «Город трудовой доблести». С этим предложением к нему обратился глава Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи, отметив вклад астраханцев в победу в Великой отечественной войне.

«В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта, и в это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы. Мы собрали все архивные документы, получили заключение Российской академии наук и, Владимир Владимирович, просим поддержать нашу инициативу и присвоить городу Астрахани почетное звание "Город трудовой доблести"», - сказал Бабушкин.

Президент отметил, что город и его жители заслуживают присвоения почетного звания.

«Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом... Заслуживают точно, я поддержу», - ответил Путин.

В прошлом году Путин подписал указ о присвоении 12 российским городам звания «Город трудовой доблести». В список попали Воркута, Кемерово, Кострома, Сызрань, Чита и многие другие.

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