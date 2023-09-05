АВС: в Техасе водитель протаранил кафе, не менее 23 человек пострадали
Не менее 23 человек получили травмы различной степени тяжести после того, как автомобиль протаранил кафе в американском штате Техас. Инцидент произошел в городе Розенберг, сообщает телеканал АВС.
Как сообщили в местной полиции, автомобиль полностью въехал в зал, причинив значительные разрушения. О причинах произошедшего пока не сообщается. Следователи устанавливают, имел ли водитель преступный умысел или авария произошла случайно. Пострадавших госпитализировали в ближайшие клиники, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Ранее стало известно о крупной аварии на популярных в США гонках NASCAR. Гонщик Райан Прис потерял управление своим автомобилем и вылетел с трассы, перевернувшись десять раз. Водителя достали из-под обломков и отправили в больницу.