АВС: в Техасе водитель протаранил кафе, не менее 23 человек пострадали

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Не менее 23 человек получили травмы различной степени тяжести после того, как автомобиль протаранил кафе в американском штате Техас. Инцидент произошел в городе Розенберг, сообщает телеканал АВС.

Как сообщили в местной полиции, автомобиль полностью въехал в зал, причинив значительные разрушения. О причинах произошедшего пока не сообщается. Следователи устанавливают, имел ли водитель преступный умысел или авария произошла случайно. Пострадавших госпитализировали в ближайшие клиники, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее стало известно о крупной аварии на популярных в США гонках NASCAR. Гонщик Райан Прис потерял управление своим автомобилем и вылетел с трассы, перевернувшись десять раз. Водителя достали из-под обломков и отправили в больницу.