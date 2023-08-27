Американец Прис попал в аварию на гонках NASCAR, перевернувшись 10 раз

Чудом выжившего гонщика достали из горящих обломков и отправили в больницу.

© Фото: Stephen A. Arce, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Автогонщик Райан Прис попал в аварию в финале регулярного сезона NASCAR в США. Экстремал потерял управление своим «Фордом» на 156-м круге кольцевой автогонки и вылетел с трассы. До полной остановки автомобиль перевернулся 10 раз. Из дымящихся обломков Приса достали спасатели, дежурившие на обочине. На носилках его доставили в больницу.

«Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким, черт побери. Я вернусь», - написал Прис в соцсети Х.

Организаторы гонки пообещали отправить обломки автомобиля Райана Приса на специальную экспертизу, чтобы выяснить причины потери управления на большой скорости.

Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Волгодонском районе Ростовской области погибли восемь человек, включая четверых детей.