Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о 29 поврежденных домах в Уразово от атаки ВСУ

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Число поврежденных домов в Уразово Белгородской области от обстрела украинских боевиков выросло до 29. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На данный момент разрушения различной степени зафиксированы в 29 частных жилых домовладениях», - написал в своем Telegram-канале глава области.

По словам Гладкова, также повреждены 4 автомобиля. Комиссия по обследованию и оценке ущерба на данный момент осуществляет работу на месте происшествия.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении над Белгородской областью украинского беспилотника. БПЛА был перехвачен в 15:00 по московскому времени.