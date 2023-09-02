Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о 29 поврежденных домах в Уразово от атаки ВСУ
Губернатор области сообщил о повреждении 4 автомобилей.
© Фото: urazovo, Telegram
Число поврежденных домов в Уразово Белгородской области от обстрела украинских боевиков выросло до 29. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На данный момент разрушения различной степени зафиксированы в 29 частных жилых домовладениях», - написал в своем Telegram-канале глава области.
По словам Гладкова, также повреждены 4 автомобиля. Комиссия по обследованию и оценке ущерба на данный момент осуществляет работу на месте происшествия.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении над Белгородской областью украинского беспилотника. БПЛА был перехвачен в 15:00 по московскому времени.