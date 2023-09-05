РБК: станцию метро «Аэропорт Внуково» откроют 6 сентября

Из метро сделали выход к терминалу «А», аэроэкспрессам и привокзальной площади.

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В предстоящую среду в Москве откроют станцию метро «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. Отмечается, что общая площадь комплекса составит более 12 тысяч квадратных метров.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказывал, что станция будет украшена изображениями самолетов конструкторского бюро Туполева. Из метро сделали выход к терминалу «А», аэроэкспрессам и привокзальной площади.

По словам градоначальника, новый участок метро улучшит транспортное обслуживание для 350 тысяч человек, живущих и работающих в районе Внуково, а также для миллионов пассажиров аэропорта.

«До станции "Мичуринский проспект" можно будет доехать всего за 23 минуты, а дальше - на БКЛ в любую часть города. До Москва-Сити дорога займет 40 минут», - отмечал мэр.

Напомним, в июне Сергей Собянин сообщил, что утвержден проект участка Троицкой ветки метрополитена от «Коммунарки» до «Кедровой» вдоль Калужского шоссе.

Планируется построить четыре станции: «Сосенки», «Летово», «Десна» и «Кедровая».