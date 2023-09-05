Экс-начальника таможни ЛНР пытались убить при помощи телефона со взрывчаткой

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В Луганске задержали местную жительницу, причастную к покушению на бывшего председателя Государственного таможенного комитета ЛНР. Она уже дала признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемая передала мужчине мобильник со взрывчаткой. Устройство привели в действие после активации телефона. По факту покушения завели уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

В СК РФ отметили, что бывший председатель Государственного таможенного комитета ЛНР и его сын получили множественные травмы. Сейчас они находятся в медицинском учреждении. Их здоровью ничто не угрожает.

Напомним, ранее стало известно, что был совершен теракт против бывшего председателя Государственного таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского.