RT: украинская ДРГ заложила взрывчатку в доме начальника таможни ЛНР

Сообщается, что Афанасьевский ранен и находится в реанимации.

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Украинская диверсионно-разведывательная группа осуществила теракт против главы таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского. При взрыве пострадал он и члены его семьи - жена и ребенок. Об этом сообщили в RT со ссылкой на источник в спецслужбах республики.

«Афанасьевский ранен, он в реанимации в тяжелом состоянии», - говорится в публикации.

По дополнительным данным источника издания, вместе с Афанасьевским травмы легкой степени получили его жена и ребенок.

В настоящий момент жизни чиновника ничего не угрожает. Власти ЛНР пока никак не прокомментировали покушение на начальника таможни республики.

Накануне стало известно об операции ФСБ и МВД России по задержанию гражданина Украины, собиравшего самодельные взрывные устройства для терактов. Задержанный успел передать несколько устройств исполнителям терактов, они использовали их против сотрудников полиции и администрации региона.