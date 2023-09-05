RT: украинская ДРГ заложила взрывчатку в доме начальника таможни ЛНР
Украинская диверсионно-разведывательная группа осуществила теракт против главы таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского. При взрыве пострадал он и члены его семьи - жена и ребенок. Об этом сообщили в RT со ссылкой на источник в спецслужбах республики.
«Афанасьевский ранен, он в реанимации в тяжелом состоянии», - говорится в публикации.
По дополнительным данным источника издания, вместе с Афанасьевским травмы легкой степени получили его жена и ребенок.
В настоящий момент жизни чиновника ничего не угрожает. Власти ЛНР пока никак не прокомментировали покушение на начальника таможни республики.
Накануне стало известно об операции ФСБ и МВД России по задержанию гражданина Украины, собиравшего самодельные взрывные устройства для терактов. Задержанный успел передать несколько устройств исполнителям терактов, они использовали их против сотрудников полиции и администрации региона.