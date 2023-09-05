Белорусам больше не будут менять паспорта за рубежом

Теперь с таким запросом можно обращаться лишь в органы МВД по месту последней регистрации на территории Белоруссии.

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Живущим за рубежом гражданам Белоруссии перестанут выдавать и продлевать паспорт в дипломатических учреждениях страны. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

Ранее белорусы, которые постоянно проживали за пределами страны и состояли на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах. Теперь с таким запросом можно обращаться лишь в органы МВД по месту последней регистрации на территории Белоруссии.

Заявления тех, кто уже подал документы на получение нового паспорта за рубежом, будут рассматриваться в прежнем порядке. Указ вступит в силу после официального опубликования, а этого пока не произошло.

Ранее президент России Владимир Путин упростил получение вида на жительство для участвовавших в спецоперации иностранцев.