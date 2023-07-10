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Путин упростил получение ВНЖ для участвовавших в спецоперации иностранцев

Андрей Аркадьев
18:34 10.07.2023
Иностранцы, заключившие в период проведения СВО контракт с ВС РФ на один год, и члены их семей смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке.
Путин упростил получение ВНЖ для участвовавших в спецоперации иностранцев
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры получения вида на жительство в стране для иностранцев, заключивших в период проведения СВО контракт о прохождении службы в рядах Вооруженных сил России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Речь идет о заключении контракта сроком на один год. Данная норма распространится и на членов семьи такого иностранца, в том числе в случае его гибели. 

Помимо этого, граждане других стран, обладающие высокой квалификацией, смогут оформить бессрочный ВНЖ в России. Данное правило касается тех иностранцев, которые уже работают на территории страны.

Напомним, что гражданам иностранных государств, подписавшим контракты на службу в Российской армии, разрешили получать гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий документ еще в сентябре прошлого года подписал Путин. Подать заявление на российский паспорт в упрощенном порядке могут также супруги и дети иностранцев. Позже он подписал указ о порядке прохождения службы в Вооруженных силах РФ иностранных граждан.

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