Путин упростил получение ВНЖ для участвовавших в спецоперации иностранцев

Иностранцы, заключившие в период проведения СВО контракт с ВС РФ на один год, и члены их семей смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры получения вида на жительство в стране для иностранцев, заключивших в период проведения СВО контракт о прохождении службы в рядах Вооруженных сил России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Речь идет о заключении контракта сроком на один год. Данная норма распространится и на членов семьи такого иностранца, в том числе в случае его гибели.

Помимо этого, граждане других стран, обладающие высокой квалификацией, смогут оформить бессрочный ВНЖ в России. Данное правило касается тех иностранцев, которые уже работают на территории страны.

Напомним, что гражданам иностранных государств, подписавшим контракты на службу в Российской армии, разрешили получать гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий документ еще в сентябре прошлого года подписал Путин. Подать заявление на российский паспорт в упрощенном порядке могут также супруги и дети иностранцев. Позже он подписал указ о порядке прохождения службы в Вооруженных силах РФ иностранных граждан.