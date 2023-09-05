Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга продемонстрировала боеприпасы, поставляемые украинским националистам странами НАТО, которые использовались для атак по мирным жителям Донбасса.
«Эти снаряды куплены, произведены и транспортированы на деньги жителей стран Европейского союза, которые каждый день говорят о мире и полагают, что это очень важно», - сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что налоги и добровольные пожертвования для украинской армии граждан стран Европейского союза расходуются для военного финансирования украинской армии и поставок вооружений, на которых кровь мирных жителей Донбасса, а не «служат для мира».
Ранее Мария Захарова предупредила о радиационном заражении почвы вследствие использования украинской стороной боеприпасов с ураном в зоне СВО. Речь идет об американских и британских поставках оружия с обедненным ураном.