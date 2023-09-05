Представитель МИД усомнилась, что европейцы знают, на что идут их налоги и добровольные пожертвования.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга продемонстрировала боеприпасы, поставляемые украинским националистам странами НАТО, которые использовались для атак по мирным жителям Донбасса.

«Эти снаряды куплены, произведены и транспортированы на деньги жителей стран Европейского союза, которые каждый день говорят о мире и полагают, что это очень важно», - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что налоги и добровольные пожертвования для украинской армии граждан стран Европейского союза расходуются для военного финансирования украинской армии и поставок вооружений, на которых кровь мирных жителей Донбасса, а не «служат для мира».

Ранее Мария Захарова предупредила о радиационном заражении почвы вследствие использования украинской стороной боеприпасов с ураном в зоне СВО. Речь идет об американских и британских поставках оружия с обедненным ураном.