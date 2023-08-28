Путин обсудил с Моди полет «Чандраян-3» на Луну и итоги БРИКС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры по итогам XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор начался с темы общих космических проектов.
«Владимир Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе ее Южного полюса», - отметили в Кремле.
Собеседники выразили готовность и впредь «развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере».
Говоря об итогах саммита БРИКС , лидеры двух стран подчеркнули достигнутых договоренностей, в том числе о расширении содружества.
«Несомненно, это будет способствовать росту влияния объединения в международных делах», - отметили в Кремле.
Кроме того, в ходе переговоров обсуждались проекты в торгово-экономической сфере, энергетике и международной транспортно-логистической инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что индийский аппарат «Чандраян-3» впервые в истории освоения космоса успешно совершил посадку на Южном полюсе Луны.
Напомним, что с 1 января 2024 года Россия будет председательствовать в БРИКС.