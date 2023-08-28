В стране и мире Путин обсудил с Моди полет «Чандраян-3» на Луну и итоги БРИКС Ирина Елагина Лидеры двух стран провели телефонные переговоры по итогам XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. © Фото: Hindustan Times, imago, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры по итогам XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор начался с темы общих космических проектов. «Владимир Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе ее Южного полюса», - отметили в Кремле. Собеседники выразили готовность и впредь «развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере». Говоря об итогах саммита БРИКС , лидеры двух стран подчеркнули достигнутых договоренностей, в том числе о расширении содружества. «Несомненно, это будет способствовать росту влияния объединения в международных делах», - отметили в Кремле. Кроме того, в ходе переговоров обсуждались проекты в торгово-экономической сфере, энергетике и международной транспортно-логистической инфраструктуре. Ранее сообщалось, что индийский аппарат «Чандраян-3» впервые в истории освоения космоса успешно совершил посадку на Южном полюсе Луны. Напомним, что с 1 января 2024 года Россия будет председательствовать в БРИКС.



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