Армия Летчики Су-25 поразили укреппозиции и технику ВСУ парными пусками ракет Елизавета Егорова Летчики Су-25 выполняют парные пуски ракет с малых высот, атакуя военные объекты и технику врага в зоне СВО. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по врагу в зоне СВО. В ходе атаки российские военные уничтожили замаскированные полевые укреппозици и бронетехнику боевиков. Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей самолетов. Летчики, атакуя военные объекты и технику националистов, выполнили парные пуски ракет с малых высот. Ранее МО РФ показало кадры боевой работы Су-25 на Краснолиманском направлении. На видео заметно, как штурмовики маневрируют всего в нескольких метрах от земли. Это необходимо для того, чтобы противник не смог засечь воздушное судно со своих радаров. Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика