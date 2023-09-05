Минфин рассматривает повышение до 20% первого взноса по льготной ипотеке

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По сообщениям директора Департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова, правительство России обсудило введение изменений в программе льготной ипотеки. Об этом он сообщил в рамках форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

«Сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение маржи банков, то есть та добавка, которая вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банком», - сказал директор департамента.

Он добавил, что в настоящий момент увеличение первоначального взноса может быть до 20%. Целью правительства также является достижение большей стабильности условий льготной ипотеки. На данное время обсуждение касается краткосрочной перспективы и мер.

Ранее также в Минфине отметили намерение рассмотреть идею предоставлять многодетным семьям кредитные каникулы. В министерстве планируют разобрать конкретные параметры механизма каникул по ипотечным кредитам.