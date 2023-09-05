Шойгу: с начала СВО военно-транспортная авиация совершила 8 тысяч самолето-вылетов

При этом было перевезено почти 376 тысяч военнослужащих и 132 тысячи тонн различных грузов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-транспортная авиация с начала спецоперации совершила 8 000 самолето-вылетов.

«С начала специальной военной операции совершено 8 000 самолето-вылетов, перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше 2 700 единиц военной техники и 132 тысячи тонн грузов», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Он заметил, что военно-транспортная авиация России решает широкий спектр задач - как на территории страны, так и за ее пределами. В качестве примера министр привел тушение пожаров и обеспечение действий группировки ВС РФ в Сирии.

Кроме этого, Сергей Шойгу сообщил, что на Запорожском направлении враг ввел в бой бригады стратегического резерва, подготовленные инструкторами стран Запада.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.