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Стоянов объяснил слухи о своей госпитализации анализом крови

Анна Назайкина
12:51 05.09.2023
Актер рассказал, что приехал в медучреждение проверить здоровье.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press
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Народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов в беседе со «Звездой» опроверг сообщения о том, что его госпитализировали.

Ранее утверждалось, что он якобы попал в больницу из-за сильных головных болей и ему поставили диагноз «гипертония».

Артист, которому в этом году исполнилось 66 лет, объяснил, что приехал в медучреждение, чтобы просто проверить состояние здоровья.

«Я приехал сдать ежегодный анализ своей крови, побегать под нагрузкой на дорожке беговой. Это я делаю раз в году, но я уже уехал, я приехал и уехал», - сказал Стоянов.

Кроме того, Стоянов отметил, что его анализы в порядке вопреки утверждениям, распространившимся в СМИ, показатели актера «не выделены красным».

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