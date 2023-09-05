Baza: Стоянов попал в больницу из-за головных болей

Утверждается, что теперь ему предстоит регулярный прием медикаментов.

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Народный артист РФ Юрий Стоянов был госпитализирован в связи с жалобами на головную боль, сообщает Baza. Как утверждается, врачи выявили у него гипертонию.

По информации Telegram-канала, знаменитый актер попал в больницу накануне утром, теперь ему предстоит регулярный прием медикаментов.

Кроме того, было добавлено, что медики посоветовали Стоянову задуматься об изменении образа жизни. Речь, в частности, может идти о курении.