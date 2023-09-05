Шойгу: на Запорожском направлении враг ввел в бой бригады стратегического резерва
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Запорожском направлении неприятель ввел в бой бригады стратегического резерва.
«Наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов», - сказал он в ходе селекторного совещания.
Шойгу отметил самоотверженные действия бойцов 810-й бригады, 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелковых полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии. Они смогли нанести врагу значительный ущерб.
Кроме этого, как добавил министр, российские военнослужащие освободили населенный пункт Новоселовское в результате решительных действий на Купянском и Кременском направлениях.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.