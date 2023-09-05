Армия Шойгу: на Запорожском направлении враг ввел в бой бригады стратегического резерва Личный состав этих соединений прошел подготовку под руководством западных инструкторов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Запорожском направлении неприятель ввел в бой бригады стратегического резерва. «Наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов», - сказал он в ходе селекторного совещания. Шойгу отметил самоотверженные действия бойцов 810-й бригады, 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелковых полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии. Они смогли нанести врагу значительный ущерб. Кроме этого, как добавил министр, российские военнослужащие освободили населенный пункт Новоселовское в результате решительных действий на Купянском и Кременском направлениях. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика