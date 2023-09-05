Шойгу: XI Московская конференция по безопасности подтвердила высокий авторитет России

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что прошедшая в столице России конференция по международной безопасности подтвердила высокий авторитет нашей страны.

«Конференция подтвердила высокий авторитет России на международной арене, продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по ее изоляции», - сказал он на селекторном совещании.

Глава российского оборонного ведомства напомнил, что на конференцию прибыли 800 делегатов из 76 государств и шести международных организаций, включая 26 министров обороны, 16 заместителей министров обороны и начальников генеральных штабов.

По словам Шойгу, министры обороны выразили поддержку внешнеполитическому курсу нашей страны на укрепление многополярности. Он указал на готовность глав оборонных ведомств к развитию конструктивного взаимодействия с Россией в оборонной сфере.

Также министр рассказал о ситуации в зоне военной операции по защите Донбасса. В ходе так называемого контрнаступления, украинская сторона потеряла 66 тысяч человек. Помимо живой силы, противник лишился 7,6 тысяч единиц вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.