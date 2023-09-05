Армия Шойгу сообщил о создании запасов топлива на зиму на Крайнем Севере Министр обороны России на селекторном совещании обсудил подготовку МО РФ к отопительному периоду. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о создании запасов топлива на зиму в районах Крайнего Севера. Глава российского оборонного ведомства рассказал о заблаговременном обслуживании и ремонте теплогенерирующих объектов. «Работы выполнены в полном объеме, включая техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты казарменно-жилищного фонда коммунальных объектов. Завершен навигационный завоз, созданы нормативные запасы топлива в районах Крайнего Севера», - сказал министр на селекторном совещании. Шойгу также сообщил о запуске отопления в пяти субъектах. В ходе селекторного совещании были затронуты такие темы, как завершившийся в августе форум «Армия-2023», ситуация в зоне военной операции по защите Донбасса, реализация планов по поставке военно-транспортных самолетов и модернизированных стратегических ракетоносцев. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика