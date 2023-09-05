Шойгу заявил, что четыре Ту-160М должны поступить в ВС РФ в этом году
Кроме того, планируется поступление шести Ил-76МД-90А.
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что четыре стратегических бомбардировщика Ту-160М должны поступить в Вооруженные силы России в этом году.
Глава военного ведомства в ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании также добавил, что планируется поступление шести тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
«В текущем году в Вооруженные силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М», - сказал министр.
В конце июля стало известно, что первый опытный модернизированный Ту-160М начал выполнять программу государственных совместных испытаний.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.