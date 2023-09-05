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Шойгу: за месяц поражены 34 командных пункта ВСУ оперативно-тактического звена управления

12:09 05.09.2023
Вооруженные силы России продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины высокоточными ударами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц были поражены 34 командных пункта ВСУ. 

«Только за прошедший месяц поражены 34 командных пунктавооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления», - заметил он в ходе селекторного совещания.

Сергей Шойгу отметил, что с начала наступления врага потери неприятеля превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения. 

Глава российского оборонного ведомства добавил, что киевский режим пытается скрыть провал своего наступления, атакуя гражданские объекты и выдавая за победы эти террористические акты. 

При этом Шойгу заметил, что Вооруженные силы России продолжают активно действовать на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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