Киев несет колоссальные потери, пытаясь вести контрнаступление третий месяц, но ни на одном направлении его цели не достигнуты, заявил глава Минобороны.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России продолжают активно действовать по всей линии боевого соприкосновения.

«Российские Вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения», - сказал он на селекторном совещании.

Шойгу указал на колоссальные потери киевских формирований в ходе третьего месяца так называемого контрнаступления и констатировал, что украинская сторона не достигла цели ни на одном направлении.

Как утверждает министр, Киев пытается показать кураторам на Западе, что ВСУ достигли каких-то успехов в ходе наступательных действий, чтобы получить военную помощь, что, по словам Шойгу, приводит к затягиванию украинского конфликта.

Также глава оборонного ведомства заявил, что потери киевских формирований с начала их наступления превысили 66 тысяч человек. Помимо живой силы, ВС РФ уничтожили 7 600 единиц вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.