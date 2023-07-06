ОПК Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний Стратегический ракетоносец оснащен современным вооружением, комплексом РЭБ, а также бортовой радиоэлектроникой, которая воплощает в себе передовые технологии приборостроения. © Фото: ОАК Читайте нас на: Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний. Об этом сообщает Ростех. Эти испытания выполняются совместными экипажами от Минобороны России и разработчика - ПАО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»). Сообщается, что самолет оснащен современным вооружением, комплексом РЭБ и бортовой радиоэлектроникой, воплощающей в себе передовые технологии приборостроения. Этот самолет создан в рамках масштабной программы модернизации самолетов дальней авиации, выполняемой ПАО «Туполев» в настоящее время. Ранее сообщалось, что Минобороны России получило партию самолетов Су-30СМ2. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика