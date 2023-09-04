Москвич на каршеринге влетел в автобус на перекрестке и скрылся с места ДТП
В результате случившегося пострадала женщина, сейчас она в больнице.
© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram
В Москве водитель каршеринга на скорости влетел в автобус, в результате произошедшего пострадала женщина, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Кроме того, на камеры попал момент ДТП.
Все произошло на Широкой улице на северо-востоке города. Водитель несся по перекрестку, хотя для него горел красный свет. Машина врезалась в автобус, который также ехал по перекрестку.
«В результате дорожной аварии пострадала женщина, она доставлена в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.
Следует отметить, что после аварии виновник ДТП скрылся с места случившегося.
Ранее сообщалось, что на юге столицы водитель каршерингового авто сбил 13-летнего подростка.