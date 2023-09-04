Москвич на каршеринге влетел в автобус на перекрестке и скрылся с места ДТП

В результате случившегося пострадала женщина, сейчас она в больнице.

© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram

В Москве водитель каршеринга на скорости влетел в автобус, в результате произошедшего пострадала женщина, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Кроме того, на камеры попал момент ДТП.

Все произошло на Широкой улице на северо-востоке города. Водитель несся по перекрестку, хотя для него горел красный свет. Машина врезалась в автобус, который также ехал по перекрестку.

«В результате дорожной аварии пострадала женщина, она доставлена в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что после аварии виновник ДТП скрылся с места случившегося.

Ранее сообщалось, что на юге столицы водитель каршерингового авто сбил 13-летнего подростка.