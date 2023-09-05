«Грады» уничтожили склад с боеприпасами боевиков на Краснолиманском направлении

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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Минобороны России.

После получения координат расположения минометного расчета украинских боевиков бойцы ВС РФ прибыли в район боевого применения. Выполнив за считанные минуты развертывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 миллиметра поразили цель на расстоянии около 10 километров.

«Эта машина и по бездорожью идет, зимой и летом, не зарывается в грязь, везде можно подъехать. Своевременно надо подъехать, знать, откуда стрелять, чтобы не было никакой суеты ненужной. Разложились, отстрелялись и быстро уехали», - сказал водитель РСЗО «Град» с позывным «Сахара».

Вторым залпом российские военные уничтожили скопление личного состава противника, который планировал произвести ротацию подразделения на опорном пункте. Контролировали поражение целей, а также проводили воздушную разведку передовые наводчики с помощью беспилотников.

Ранее в МО РФ показали, как на Угледарском направлении морские пехотинцы Тихоокеанского флота нанесли удары по укреплениям и живой силе противника из РСЗО «Град». Расчеты реактивной артиллерии прикрывают действия штурмовых отрядов и обеспечивают им продвижение.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.