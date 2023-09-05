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На Украине связывают потери ВСУ с коррупцией в стране

Елизавета Кондрикова
10:17 05.09.2023
По словам Дарьи Каленюк, коррупция убивает.
На Украине связывают потери ВСУ с коррупцией в стране
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Коррупция в Украине стала причиной для проблем внутри украинской армии и множества смертей среди военнослужащих, заявила директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Ее слова приводит издание The New York Times.

«В зависимости от того, насколько эффективно мы охраняем государственные средства, солдат либо будет иметь оружие, либо нет», - сказала Каленюк.

Она добавила, что коррупция «может убивать», а главный вопрос, который стоит поставить перед украинской политикой, это «где деньги».

В публикации указывают на взяточничество и переплаты за основные товары для украинской армии - продукты питания и зимнюю одежду. Сообщается, что в этом году также оказались пропущенными сроки иностранных поставок оружия на сумму в 980 миллионов долларов, а предоплата оседала в карманах торговцев оружием.

Напомним, вчера министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке, подобное решение связывают с коррупционными скандалами в стране. 

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