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Эксперт Мухин назвал Резникова и Коломойского жертвами Зеленского

Елизавета Кондрикова
11:57 04.09.2023
Арест Коломойского и отставка Резникова были необходимы Зеленскому для спасения собственных позиций в глазах западных партнеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Filip Singer, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке Алексея Резникова с поста министра иностранных дел объясняется коррупционными скандалами внутри страны и стремлением президента выглядеть «борцом с коррупцией» перед Западом, рассказал политолог Алексей Мухин в беседе со «Звездой».

«В последнее время Министерство обороны Украины сотрясали коррупционные скандалы один за другим. Зеленскому необходимы сейчас кадровые жертвы, чтобы в глазах американских и европейских спонсоров выглядеть борцом с коррупцией», - объяснил Мухин.

По мнению политолога, несмотря на то, что официальной причиной называют необходимость изменений внутри оборонного ведомства и создания «нового имиджа», на самом деле основанием для этого является коррупция и желание Зеленского улучшить свое положение в глазах западных партнеров.

Эксперт отмечает, что подобные мотивы справедливы также для принятия решения о заключении под стражу Игоря Коломойского, чей арест представляется жертвой, которую президент Украины принес для «спасения своих позиций».

Напомним, сегодня Алексей Резников, занимавший пост министра обороны Украины с ноября 2021 года, подал в Верховную раду заявление об отставке.

Среди причин для подобного решения также называли желание «подмаслить» Соединенным Штатам, которые были недовольны коррупцией в украинских войсках и неудачами в зоне спецоперации. 

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