Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении
В результате точного попадания управляемой ракеты бронеобъект противника был уничтожен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил управляемой ракетой бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео распространило Министерство обороны России.
На обнародованных кадрах показано, как Ка-52 запускает ракету. После точного попадания раздается взрыв. В описании к видео сказано, что украинский бронеобъект ликвидирован.
Сегодня утром российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении четырех американских катеров с десантом ВСУ на пути в Крым. По данным Минобороны, они направлялись в сторону мыса Тарханкут, но были ликвидированы самолетами морской авиации.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.