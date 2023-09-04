Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил управляемой ракетой бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео распространило Министерство обороны России.

На обнародованных кадрах показано, как Ка-52 запускает ракету. После точного попадания раздается взрыв. В описании к видео сказано, что украинский бронеобъект ликвидирован.

Сегодня утром российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении четырех американских катеров с десантом ВСУ на пути в Крым. По данным Минобороны, они направлялись в сторону мыса Тарханкут, но были ликвидированы самолетами морской авиации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.