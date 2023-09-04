Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 110 километров

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В Камчатском крае вследствие порывов ветра пепел от извержения вулкана Шивелуч протянулся на 110 километров на восток от вулкана. Об этом сообщили в администрации Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с информацией Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Зарегистрирован подъём ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до 3 км... протянулся на 110 км на восток от вулкана», - приводит RT слова администрации.

В администрации добавили, что пепел может осесть в населенных пунктах округа. Местных жителей призвали закрыть окна в домах и пользоваться масками или марлевыми повязками в случае оседания пепла.

Напомним, в июне стало известно об извержении вулкана Ключевского на Камчатке - самого высокого действующего вулкана в Евразии. Вулкан достигает высоты 4 750 метров, последний раз его извержение было отмечено в октябре 2020 года.