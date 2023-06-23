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На Камчатке начал извергаться высочайший вулкан Евразии Ключевской

Дарина Криц
03:47 23.06.2023
Специалисты сообщили, что пока его извержение не представляет опасности ни для населения, ни для авиации.
© Видео: kbgsras, Telegram © Фото: kbgsras, Telegram
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На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии - Ключевская Сопка. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольгу Гирину.

Ведущий научный сотрудник Гирина отметила, что ими было зафиксировано вершинное эксплозивное извержение вулкана, не являющееся опасным.

«Зафиксировано ночью не просто свечение, а вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа. Пока такое извержение никому не опасно: ни населению, ни авиации», - цитирует ее агентство.

Вулкан Ключевской или Ключевская Сопка достигает высоты 4 750 метров. Последний раз он извергался в октябре 2020 года.

Ранее на Филиппинах были эвакуированы 10 тысяч человек из-за проснувшегося вулкана Майон. Многие сельские жители построили там свои дома и фермы, несмотря на то, что в радиусе шести километров вокруг Майона запрещено находиться из-за возможных вулканических выбросов.

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