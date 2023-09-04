В стране и мире В Белом доме заявили, что Байдену известно об отставке министра обороны Украины Елизавета Кондрикова Президент США отказался от дальнейших комментариев по этому поводу. © Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press Читайте нас на: Согласно пресс-релизу Белого дома, президенту США Джо Байдену известно о решении главы Украины Владимира Зеленского отправить министра обороны страны Алексея Резникова в отставку. «Его спросили, слышал ли он, что президент Зеленский меняет министра обороны. Ответил да, но отказался от дальнейших комментариев», - пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-пула Белого дома. Напомним, в воскресенье 3 сентября стало известно о том, что Алексея Резникова снимают с должности министра обороны Украины. Его место займет Рустем Умеров, которого, по словам президента Украины, Верховная Рада хорошо знает и чью кандидатуру должна поддержать. Экспертное мнение и аналитика