В Белом доме заявили, что Байдену известно об отставке министра обороны Украины
Президент США отказался от дальнейших комментариев по этому поводу.
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Согласно пресс-релизу Белого дома, президенту США Джо Байдену известно о решении главы Украины Владимира Зеленского отправить министра обороны страны Алексея Резникова в отставку.
«Его спросили, слышал ли он, что президент Зеленский меняет министра обороны. Ответил да, но отказался от дальнейших комментариев», - пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-пула Белого дома.
Напомним, в воскресенье 3 сентября стало известно о том, что Алексея Резникова снимают с должности министра обороны Украины. Его место займет Рустем Умеров, которого, по словам президента Украины, Верховная Рада хорошо знает и чью кандидатуру должна поддержать.