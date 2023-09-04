В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белом доме заявили, что Байдену известно об отставке министра обороны Украины

Елизавета Кондрикова
09:14 04.09.2023
Президент США отказался от дальнейших комментариев по этому поводу.
В Белом доме заявили, что Байдену известно об отставке министра обороны Украины
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press
Читайте нас на:

Согласно пресс-релизу Белого дома, президенту США Джо Байдену известно о решении главы Украины Владимира Зеленского отправить министра обороны страны Алексея Резникова в отставку.

«Его спросили, слышал ли он, что президент Зеленский меняет министра обороны. Ответил да, но отказался от дальнейших комментариев», - пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-пула Белого дома.

Напомним, в воскресенье 3 сентября стало известно о том, что Алексея Резникова снимают с должности министра обороны Украины. Его место займет Рустем Умеров, которого, по словам президента Украины, Верховная Рада хорошо знает и чью кандидатуру должна поддержать.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:08 В стране и мире
Резников заявил, что не в курсе планов назначить его послом в Британии
07:51 В стране и мире
Reuters: Байден разочарован отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии
07:26 В стране и мире
Бразилия впервые с 1999 осуществила импорт урана из России
05:55 В стране и мире
Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября
05:10 В стране и мире
Замгенпрокурора США рассказала о планах Минюста по замороженным активам РФ
Популярное
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.