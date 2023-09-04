В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава ВКС США: война в космосе будет более разрушительной, чем на Земле

Елизавета Кондрикова
08:45 04.09.2023
В США добавили, что война в космосе повлияет на жизнь граждан на многие годы вперед.
Глава ВКС США: война в космосе будет более разрушительной, чем на Земле
© Фото: Simone Brandt, imageBROKER.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что внеземная война может стать гораздо более разрушительной, чем традиционная воздушная, морская или наземная, и в Соединенных Штатах разрабатывают план по недопущению подобного конфликта. Об этом он сообщил в интервью Newsweek.

«Если вы сбиваете спутник, он остается на орбите сотни лет, и эти обломки могут вызвать проблемы и, скорее всего, будут вызывать проблемы, особенно по мере того, как их количество растет в ходе войны, на всех орбитах», - объяснил глава ВКС США.

Он добавил, что конфликт в космосе станет угрозой для всего человечества и будет влиять на жизнь людей в течение многих лет. Сбитые самолеты и корабли вскоре покидают зону боевых действий, в ситуации же с космическими войнами такое невозможно, и космос будет полностью загрязнен.

В вооруженных силах США разрабатывают боевой план по подготовке упреждающих мер для недопущения конфликта в космосе и предотвращения первого удара со стороны других государств.

Напомним, в начале этого года в МИД РФ предоставили доказательства продолжения работы Стратегической оборонной инициативы Соединенных Штатов по созданию боевых космических средств. Известно, что уже сейчас в стране гражданские спутники используются в военных целях, что представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:08 В стране и мире
Резников заявил, что не в курсе планов назначить его послом в Британии
07:51 В стране и мире
Reuters: Байден разочарован отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии
07:26 В стране и мире
Бразилия впервые с 1999 осуществила импорт урана из России
05:55 В стране и мире
Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября
05:10 В стране и мире
Замгенпрокурора США рассказала о планах Минюста по замороженным активам РФ
Популярное
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.