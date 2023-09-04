Глава ВКС США: война в космосе будет более разрушительной, чем на Земле

В США добавили, что война в космосе повлияет на жизнь граждан на многие годы вперед.

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Командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что внеземная война может стать гораздо более разрушительной, чем традиционная воздушная, морская или наземная, и в Соединенных Штатах разрабатывают план по недопущению подобного конфликта. Об этом он сообщил в интервью Newsweek.

«Если вы сбиваете спутник, он остается на орбите сотни лет, и эти обломки могут вызвать проблемы и, скорее всего, будут вызывать проблемы, особенно по мере того, как их количество растет в ходе войны, на всех орбитах», - объяснил глава ВКС США.

Он добавил, что конфликт в космосе станет угрозой для всего человечества и будет влиять на жизнь людей в течение многих лет. Сбитые самолеты и корабли вскоре покидают зону боевых действий, в ситуации же с космическими войнами такое невозможно, и космос будет полностью загрязнен.

В вооруженных силах США разрабатывают боевой план по подготовке упреждающих мер для недопущения конфликта в космосе и предотвращения первого удара со стороны других государств.

Напомним, в начале этого года в МИД РФ предоставили доказательства продолжения работы Стратегической оборонной инициативы Соединенных Штатов по созданию боевых космических средств. Известно, что уже сейчас в стране гражданские спутники используются в военных целях, что представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах.