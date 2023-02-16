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МИД РФ предоставил доказательства продолжения программы «Звездных войн» в США

Константин Коковешников
Ирина Елагина
22:05 16.02.2023
По данным российского МИДа, США проводят учения с ракетными ударами по собственным космическим спутникам.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: NASA ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Гражданские спутники и другие космические аппараты, используемые США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, могут стать законной целью для ответного удара России. Такие заявления сегодня звучали в Совете Федерации на заседании, посвященном 40-летию Стратегической оборонной инициативы Америки, известной также как «программа «Звездных войн». Как отметили участники, Вашингтон в рамках помощи Киеву вышел за пределы безобидного использования технологий. Кроме того, Америка создает боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники. Константин Коковешников все выслушал.

То, что раньше казалось фантастикой, уже давно вызывает обеспокоенность у военных экспертов по всему миру. Так называемая Стратегическая оборонная инициатива, или - как еще называют - Звездные войны, принятая президентом США Рональдом Рейганом почти 40 лет назад, по сути не была свернута и продолжает свою работу сегодня.

Именно отсюда - с американской авиабазы Ванденберг в Калифорнии - по данным наших военных, контролируется применение на Украине военных и гражданских космических аппаратов, а помогает им в этом компания SpaceX Илона Маска и его сеть спутников Starlink, а также аналогичные разработки британской компании.

«Пожалуй, основной, последней тенденцией является задействование в тактическом звене - непосредственно в звене "полк - дивизия" - всего ресурса многоспутниковых низкоорбитальных систем, как это делают американцы своими "старлинками", "уанвебами" английскими и другими системами. Следовательно, все перечисленные системы и прежде всего те, о которых я сказал, с формальной точки зрения, являясь гражданскими, должны рассматриваться, в первую очередь, как военные системы спутниковой связи», - заявил начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук.

Сам Илон Маск, который на словах довольно неплохо относится к России - полтора года назад он даже принимал участие в марафоне общества «Знание» - считает, что его спутники Starlink должны использоваться исключительно для обеспечения связи на Украине. На прошлой неделе в компании SpacеX заявили, что ограничили доступ к ним военных беспилотников Киева. Но этот маневр Маск совершает уже не в первый раз. Ранее он уже обещал ограничить работу сети в интересах украинских военных. Но тогда все дело свелось к деньгам. Пентагону пришлось оплатить услуги Starlink. Но в широком смысле - речь об угрозе столкновения в космосе России и США. Американцы - по данным военно-космической академии имени Можайского - разрабатывают так называемые малые боевые космические средства, которые могут скрытно приблизиться к нашему спутнику и вывести его из строя.

«Малые боевые космические средства могут выводиться на орбиту в составе многоспутниковых низкоорбитальных систем связи типа Oneweb и Starlink. Это, в свою очередь, формирует угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты. Это значит потерять управление. И прежде всего потерять управление стратегическими ядерными силами, что допустить нельзя», отметил Анатолий Нестечук.

Все это, стоит оговориться, лишь в теории. На практике американцы пока тренируются на собственных спутниках. Один из них, USA-193, был сбит противоракетной системой AEGIS еще 15-т лет назад. С тех пор возможности Вашингтона, полагают в российском МИДе, серьезно расширились.

«США продолжают разработку оружия направленной энергии. Ведется подготовка к испытаниям прототипа систем вооружениями, предназначенных для вывода из строя балл ракет. Все это указывает на то, что так исследования велись и в рамках закрытых статьей бюджета уже после выхода США из договора по ПРО», - подчеркнул Константин Воронцов, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

Формально США, как и их союзники, взяли на себя добровольные обязательству по отказу от испытаний противоспутниковых ракет. При этом никаких ограничений ни на разработку, ни на производство таких систем нет. Говоря, об использовании гражданских спутников в военных целях, российские дипломаты недвусмысленно дали понять, что терпеть это больше не будут.

«Указываем, что подобная деятельность представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квази гражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», - заявил Константин Воронцов.

Вопрос, конечно, каким образом может быть нанесен потенциальный ответный удар. Ведь спутник это собственность иностранного государства, а значит будет международный скандал. Эксперты говорят, что совсем не обязательно уничтожать спутник, можно его незаметно дистанционно вывести из строя.

«Такие систем есть в России, комплекс Пересвет, технически он способен ослепить собой спутник, который смотрит на Землю», - отметил Дмитрий Корнев, военный эксперт.

При этом решить вопрос кардинальным образом довольно проблематично. При желании получить любое изображение Земли можно вообще с любого спутника. А их только SpaceX каждый месяц запускает десятками. Конкретное предложение - создать аналогичный американскому центр в России, который бы круглосуточно мониторил угрозы из космоса. С инициативой о его создании в военно-космической академии Можайского уже обратились к руководству страны.

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