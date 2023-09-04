Резников заявил, что не в курсе планов назначить его послом в Британии

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку с поста главы МО страны.

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Экс-глава украинского министерства обороны Алексей Резников прокомментировал данные о его возможном назначении на пост посла страны в Британии, передает журналист издания «Бабель».

Со слов бывшего министра, он не осведомлен о том, что у него в скором времени может быть такая должность.

«Не в курсе», — приводит цитату Резникова из украинского издания «360».

Напомним, в минувшее воскресенье, 3 сентября, стало известно, что президент Владимир Зеленский освободил Резникова от поста министра обороны Украины.