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Резников заявил, что не в курсе планов назначить его послом в Британии

Анна Назайкина
08:08 04.09.2023
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку с поста главы МО страны.
Резников заявил, что не в курсе планов назначить его послом в Британии
© Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Экс-глава украинского министерства обороны Алексей Резников прокомментировал данные о его возможном назначении на пост посла страны в Британии, передает журналист издания «Бабель».

Со слов бывшего министра, он не осведомлен о том, что у него в скором времени может быть такая должность.

«Не в курсе», — приводит цитату Резникова из украинского издания «360».

Напомним, в минувшее воскресенье, 3 сентября, стало известно, что президент Владимир Зеленский освободил Резникова от поста министра обороны Украины.

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