Несмотря на сложный рельеф: как «Тор» сбивает БПЛА на Южно-Донецком направлении

Расчет этой боевой машины способен обнаруживать, захватывать и уничтожать сразу четыре цели воздушного типа.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Экипаж зенитного ракетного комплекса «Тор» на боевом посту. Поступают внезапные целеуказания от РЛС. В небе нашу линию обороны прощупывают разведывательные дроны противника. Внушительная пусковая установка выдвигается из замаскированной лесополосы.

Зенитный ракетный комплекс «Тор» готовится отправиться на огневую позицию. Расчет этой боевой машины способен обнаруживать, захватывать и уничтожать сразу четыре цели воздушного типа.

Занять позицию, развернуть пусковую установку и обнаружить цель экипаж боевой машины успевает за 2 минуты. Еще минута - на захват цели и ее определение. Затем - зрелищный вертикальный пуск зенитной ракеты. Западные аналоги ПВО об этом способе выхода на траекторию полета могут только мечтать.

Средства объективного контроля докладывают: разведывательный дрон украинской армии Shark ликвидирован на подлете к линии боевого соприкосновения. Беспилотники этого типа несут серьезную угрозу. Именно они наводят «Хаймарсы» на позиции наших вооруженных сил. Однако у забайкальских зенитчиков не то что «птичка» - муха мимо не пролетит.

«Данные БПЛА “Тор” видит легко. Всех обнаруживает, распознает. Докладываем оперативному, оперативный спрашивает у БПЛА-шников: свои летают или не свои. Дальше дают команду на уничтожение», - рассказывает начальник расчета ЗРК «Тор» с позывным «Шанс».

Расчет боевой машины способен сбивать любые движущиеся цели в воздухе. Однако здесь, на Южно-Донецком направлении, для «торовцев» в приоритете низколетящие БПЛА противника.

«Сложность в том, что беспилотники натовского образца летят на низких высотах. Сложный рельеф местности. Но мы все равно их сбиваем. От нас никто не спрячется», - говорит заместитель начальника расчета ЗРК «Тор» с позывным «Гэс».

Зенитчики Восточного округа уже не ведут общий счет уничтоженных целей. Известно, что это десятки ударных, разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе. При этом часто экипаж работает в связке с другим зенитным ракетным комплексом - «Буком». Пока тот уничтожает реактивные ракетные цели, «Тор» обеспечивает его безопасность.