США вдвое нарастили закупку урана у России

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За первое полугодие США купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Последний раз покупки такого объема топлива (418 тонн) Вашингтон произвел в 2005 году. Платежи за уран также стали рекордными - $696,5 млн.

Кроме того, Штаты нарастили закупку урана у Великобритании - на 28%, до $383,1. В пятерку крупнейших поставщиков урана также вошли Франция, Германия и Канада, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о начале сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, пропустили через специальную систему очистки. В связи с началом работ на станции Роспотребнадзор по Приморскому краю усилил контроль за морепродуктами и рыбой из Японии.