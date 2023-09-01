Минобороны России показало боевую работу вертолетчиков в зоне спецоперации

На аэродроме всегда кипит работа - пока одни экипажи заходят на посадку, другие уже готовятся взлетать.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео с боевой работой экипажей многоцелевых ударных вертолетов и группы огневой поддержки армейской авиации ЗВО в зоне спецоперации.

Вертолеты уничтожают украинскую бронетехнику и объекты военной инфраструктуры, сопровождают российские воинские колонны, выполняют доставку десанта и военных грузов, оказывают авиаподдержку подразделениям. При этом все полеты проходят на предельно малой высоте.

В МО РФ уточнили, что мотострелки или танкисты запрашивают поддержку на переднем крае по несколько раз за смену, вне зависимости от того, дневная она или ночная.

«Также зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов, осуществляют огневое воздействие в случае нештатных ситуаций при эвакуации с земли личного состава», - говорится в сообщении.

Аэродром, как отметили в российском оборонном ведомстве, работает нон-стоп в режиме «взлет-посадка». Когда одни экипажи возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету.

Ранее командир «Рапиры» рассказал, как российские военные распознают летящий украинский кассетный боеприпас.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.