Теннисист Рублев стал победителем турнира ATP в Швеции

© Фото: Mathilda Ahlberg, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP), который проводился в шведском городе Бостад.

Рублев в финале соревнования обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 7:6 (7:3), 6:0 и завоевал титул с призовым фондом более 560 тысяч евро. Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Это второй титул российского теннисиста в турнирах АТР за этот сезон и 14-ый в его спортивной карьере.

Ранее стало известно, что российской теннисистке Вере Звонаревой не разрешили въезд в Польшу для участия в WTA из соображений безопасности. Звонареву внесли в список «нежелательных» людей в стране.