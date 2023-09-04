Морпехи ТОФ обрушили мощь «Града» на врага на Угледарском направлении

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На Угледарском направлении морские пехотинцы Тихоокеанского флота нанесли удары по укреплениям и живой силе противника из РСЗО «Град». Расчеты реактивной артиллерии прикрывают действия штурмовых отрядов и обеспечивают им продвижение.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские артиллеристы накрыли скопления украинских боевиков на Лисичанском направлении. Также рвущиеся снаряды уничтожили и опорные пункты.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что артиллерийский огонь корректируется расчетами беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.