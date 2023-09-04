Морпехи ТОФ обрушили мощь «Града» на врага на Угледарском направлении
Расчеты РСЗО поддерживают нашу пехоту и наносят ущерб украинским боевикам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На Угледарском направлении морские пехотинцы Тихоокеанского флота нанесли удары по укреплениям и живой силе противника из РСЗО «Град». Расчеты реактивной артиллерии прикрывают действия штурмовых отрядов и обеспечивают им продвижение.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские артиллеристы накрыли скопления украинских боевиков на Лисичанском направлении. Также рвущиеся снаряды уничтожили и опорные пункты.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что артиллерийский огонь корректируется расчетами беспилотников.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.