В результате ДТП в турецкой Аланье пострадали трое граждан России

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что авария произошла 3 сентября около 16:00 в районе курортного города Аланья.

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Трое российских граждан пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в турецком городе-курорте Аланья. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Анталье.

Авария произошла 3 сентября около 16:00, заявили в местных правоохранительных органах. В настоящее время уточняются данные о пострадавших и обстоятельства произошедшего.

В генконсульстве РФ в Анталье отметили, что диппредставительство поддерживает контакт с местными властями, администрацией медучреждений, а также страховыми агентствами и представителями туроператоров.



В позапрошлое воскресенье, 27 августа, стало известно о крупном ДТП с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции, в результате которого пострадали 26 человек. По информации государственной больницы района Эрменек, куда были госпитализированы раненые, граждан России среди пострадавших не было.