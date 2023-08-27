Граждан России среди пострадавших в крупном ДТП на юге Турции нет

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в провинции Караман, в результате ДТП пострадали 26 человек.

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Российских граждан в списке тех, кто пострадал в крупном дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции, по предварительной информации, нет. Об этом сообщили в государственной больнице района Эрменек, куда госпитализировали всех раненых.

«Среди пострадавших, по предварительным данным, один гражданин Азербайджана, остальные местные. По нашим предварительным данным, граждан России нет», - передает РИА Новости заявление медучреждения.

Как сообщал общенациональный телеканал Турции TGRT Haber, в результате аварии в провинции Караман пострадали 26 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В начале этой недели стало известно, что ДТП с пассажирским автобусом произошло в турецкой провинции Йозгат. По данным телеканала A Haber, погибли 12 человек, еще 19 получили травмы различной степени тяжести. По неустановленной причине транспортное средство слетело в овраг.