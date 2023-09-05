Российские военные раздали продуктовые наборы в больнице города Бусра в Сирии
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали персоналу больницы в городе Бусра в провинции Деръа продуктовые наборы, а также медимущество и медицинские товары. Об этом сообщает Минобороны России.
Персоналу больницы привезли средства индивидуальной защиты (халаты, медицинские перчатки и маски), медицинское оборудование, антисептики, жаропонижающее и другие медикаменты.
Российские военные раздали 300 продуктовых наборов общей массой около 3 тонн. В каждом из них до 10 кг продуктов питания: мука, рис, чай, сахар, растительное масло.
Услугами больницы в Бусре пользуются около 400 тысяч человек.
Ранее военнослужащие российской группировки войск провели занятие по инженерной подготовке с подразделениями сирийской армии в провинции Алеппо.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.