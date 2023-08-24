В Алеппо российские военные провели подготовку бойцов сирийской армии

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Военнослужащие российской группировки войск провели занятие по инженерной подготовке с подразделениями сирийской арабской армии в провинции Алеппо. Мероприятия проходили в рамках обмена опытом. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе практической части занятий сирийским военным продемонстрировали различные типы инженерных боеприпасов, раскрыли особенности устройства и их основные характеристики, способы установки и методы подрыва для наибольшей эффективности поражения целей.

Сирийские военные инженеры под руководством российских коллег установили и произвели подрывы противотанковой мины ТМ-62, противопехотных мин МОН-100 и МОН-50.

Ранее сообщалось, что в Сирии ВКС России ударили по пункту управления террористов. Ликвидированы 17 боевиков, в том числе высокопоставленные полевые командиры.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.