Военные летчики отработали посадку на автомагистраль в рамках учения ОДКБ

Для большинства летчиков посадка на трассу стала первой, но все справились с упражнением на «отлично».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Оперативный аэродром прямо на шоссе развернули в Белоруссии в рамках учений контингентов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Летчики Су-30СМ и Су-25 учились работать с участков трасс, пригодных для полетов боевой авиации. Пока самолеты заходили на посадку, за небом наблюдали ЗРК «Тор-М2». Территорию вокруг патрулировали боевые вертолеты Ми-24.

Задачей контингента ОДКБ являлось не только обустройство аэродрома, но еще и обеспечение безопасности и подвоз всего необходимого летчикам. Отрабатывалась также дозарядка и дозаправка самолетов. В ходе учений Су-30СМ впервые посадили на участок дороги.

«На аэродромом участке дороги очень ограничены радиотехнические средства посадки. Полоса уже, чем на стационарном аэродроме. Покрытие идеальное. Все хорошо, остальное все нормально», - отмечает пилот Су-30СМ с позывным «220».

Для большинства летчиков посадка на трассу стала первой, но все справились с упражнением на «отлично».

Напомним, ранее военные медики на учениях в Бресте отработали помощь зараженным сибирской язвой. В учениях были задействованы подразделения войск РХБЗ ВС России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.