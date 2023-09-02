Военные медики на учениях в Бресте отработали помощь зараженным сибирской язвой

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Две с половиной тысячи военнослужащих, более пятисот единиц вооружения, военной и специальной техники! В Бресте началась практическая часть масштабных учений ОДКБ «Боевое братство - 2023». В них задействованы подразделения из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Одними из первых на учебный полигон вышли бойцы недавно созданного формирования РХБ защиты и службы медицинского обеспечения ОДКБ. Они получили сигнал о возможном биологическом заражении боевых позиций. О том, как отразили угрозу - расскажет Дмитрий Антипов.

Сигнальная ракета в небе. На позицию выдвинулась машина химической разведки РХМ-6. База от БТР-80, а вот начинка особая. Портативная метеостанция, оборудование для радиологической химической и Биологической разведки. Все это позволяет точно определить границы зараженной зоны, которые машина удаленно помечает, выстреливает флажками в землю. Уникальный комплекс стоит на вооружении только в нашей армии. Параллельно бойцы в комплектах индивидуальной защиты собирают пробы зараженного грунта.



Причина тревоги - обнаруженные останки животного. Подозрение на биологическую угрозу. Тех кто контактировал с источником потенциального заражения эвакуируют. Пробы земли с места уже доставили в полевую лабораторию.



На кадрах передвижная лаборатория КЛП 10. Здесь военнослужащие войск РХБЗ как раз и анализируют полученные пробы. Определить могут любой опасный патоген, будь это лихорадка Эбола, сибирская язва или covid-19.На получение результатов нужно не более 3,5 часов

Результат анализа - на позициях сибирская язва. Всех, кто без средств защиты находился на опасном участке, отправляют в карантин. Место для которого организовывают в лесополосе. Здесь же провозят дезинфекцию личного состава и техники. А с зараженными бойцами работают врачи.

«Это полностью готовое к работе подразделение, которое может удерживать в карантине. В зависимости от необходимости можно уменьшать или расширять. Однако им можно даже здесь вести лечение», - пояснил помощник руководителя учений по медицинскому обеспечению (Белоруссия) Петр Пилат.

В таком формате учений недавно созданного специального формирования РХБ защиты и службы медицинского обеспечения ОДКБ проходят впервые. С возможностью выполнить полный комплекс задач. На прошлых учениях ОДКБ в Казахстане отрабатывали только эвакуацию бойцов.

«Считаю учения очень актуальны. В таком объеме учения проводятся впервые. Задействованы все контингенты стран ОДКБ, перенимаем опыт военнослужащие подразделения делятся своим опытом. Считаю это очень полезно», - отметил командир совместного формирования РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ (Россия) позывной Геолог.

Процесс от разведки до организации карантина выполнили совместные группы состоящие из представителей всех государств-участников ОДКБ.