Путин наградил семью из Дагестана, в которой пять учителей

В семье пятеро детей. Четверо из них стали учителями, как их отец, который долго работал директором школы, а теперь преподает.

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Семья Магомеда и Патимат Дибирмагомедовых из Дагестана, четверо детей которых выросли и стали педагогами, как их отец, удостоена медали ордена «Родительская слава». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.

Дибирмагомедовы живут в селе Агада Гунибского района Дагестана. В семье пятеро детей. Четверо из них стали учителями, как их отец, который долго работал директором школы, а теперь преподает.

В семье три сына и две дочери. Четверо из них после окончания педагогического вуза работают в Агадинской средней школе. Старший сын Шамиль после отца стал директором школы.

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