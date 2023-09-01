«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР

При ответе на вопрос президента РФ первоклассник разволновался, но Владимир Путин поддержал его.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин 1 сентября, в День знаний, пообщался с первоклассниками из Донецкой Народной Республики.

Российский лидер спросил у школьников Вани и Евы, хотят ли они, чтобы с ними позанимались старшеклассники. Мальчик разволновался, но глава государства поддержал первоклассника.

«Ваня, не спеши. Вот ты бы хотел, чтобы с тобой старшеклассники позанимались?» - спросил Владимир Путин.

Мальчик утвердительно ответил президенту России, кивнув головой. Ева же не растерялась и, отвечая на вопрос Путина, сказала, что хотела бы, чтобы с ней занимались математикой.

Ранее Владимир Путин поздравил по видеосвязи школьников, студентов и педагогов с Днем знаний во время старта строительства трех школ в Киргизии, обучение в которых будет проходить на русском языке. Глава государства отметил символичность того, что начало строительства школ положено 1 сентября, в День знаний, который празднуется одинаково как в России, так и в Киргизии.