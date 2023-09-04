Шойгу прокомментировал отставку украинского министра обороны
Глава МО РФ отметил, что все зависит не от того, кто будет главой украинского оборонного ведомства, а от того, что скажет Вашингтон.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прокомментировал отставку Алексея Резникова. Он отметил, что все зависит не от того, кто будет главой украинского оборонного ведомства, а от того, что скажет Вашингтон.
«Как скажут - так и будет», - отметил Сергей Шойгу.
Ранее в беседе со «Звездой» директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что отставка Алексея Резникова является имитацией украинским президентом Владимиром Зеленским борьбы с коррупцией по требованию США.
Политолог уверен, что преемник Алексея Резникова ничем в плане коррупции отличаться не будет. По словам Сергея Маркова, в правительстве Украины присутствуют исключительно аморальные люди.