Шойгу прокомментировал отставку украинского министра обороны

Глава МО РФ отметил, что все зависит не от того, кто будет главой украинского оборонного ведомства, а от того, что скажет Вашингтон.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прокомментировал отставку Алексея Резникова. Он отметил, что все зависит не от того, кто будет главой украинского оборонного ведомства, а от того, что скажет Вашингтон.

«Как скажут - так и будет», - отметил Сергей Шойгу.

Ранее в беседе со «Звездой» директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что отставка Алексея Резникова является имитацией украинским президентом Владимиром Зеленским борьбы с коррупцией по требованию США.

Политолог уверен, что преемник Алексея Резникова ничем в плане коррупции отличаться не будет. По словам Сергея Маркова, в правительстве Украины присутствуют исключительно аморальные люди.