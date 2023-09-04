Политолог Марков назвал отставку Резникова имитацией борьбы с коррупцией

Новый глава украинского Министерства обороны в плане коррупции, по словам эксперта, вряд ли будет отличаться от предшественника.

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Арест олигарха Игоря Коломойского и отставка украинского министра обороны Алексея Резникова являются имитацией Владимиром Зеленским борьбы с коррупцией по требованию США. Об этом в беседе со «Звездой» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Увольнение Резникова связано с тем, что за ним колоссальный шлейф коррупционных скандалов», - отмечает эксперт.

По словам Сергея Маркова, американцам было необходимо смещение министра обороны, чтобы стало проще выбивать деньги для киевского режима. Эксперт уверен, что преемник Резникова ничем в плане коррупции отличаться не будет.

«В правительстве Украины участвуют только стопроцентно аморальные люди», - добавил Сергей Марков.

Напомним, сегодня стало известно, что Алексей Резников подал заявление в Верховную раду об уходе с пост министра обороны Украины. А ранее Шевченковский суд Киева отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу. Его обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем.