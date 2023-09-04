Политолог Марков назвал отставку Резникова имитацией борьбы с коррупцией
Арест олигарха Игоря Коломойского и отставка украинского министра обороны Алексея Резникова являются имитацией Владимиром Зеленским борьбы с коррупцией по требованию США. Об этом в беседе со «Звездой» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Увольнение Резникова связано с тем, что за ним колоссальный шлейф коррупционных скандалов», - отмечает эксперт.
По словам Сергея Маркова, американцам было необходимо смещение министра обороны, чтобы стало проще выбивать деньги для киевского режима. Эксперт уверен, что преемник Резникова ничем в плане коррупции отличаться не будет.
«В правительстве Украины участвуют только стопроцентно аморальные люди», - добавил Сергей Марков.
Напомним, сегодня стало известно, что Алексей Резников подал заявление в Верховную раду об уходе с пост министра обороны Украины. А ранее Шевченковский суд Киева отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу. Его обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем.