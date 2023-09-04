В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Марков назвал отставку Резникова имитацией борьбы с коррупцией

Сергей Лебедев
16:16 04.09.2023
Новый глава украинского Министерства обороны в плане коррупции, по словам эксперта, вряд ли будет отличаться от предшественника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Gustavo Valiente, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Арест олигарха Игоря Коломойского и отставка украинского министра обороны Алексея Резникова являются имитацией Владимиром Зеленским борьбы с коррупцией по требованию США. Об этом в беседе со «Звездой» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Увольнение Резникова связано с тем, что за ним колоссальный шлейф коррупционных скандалов», - отмечает эксперт.

По словам Сергея Маркова, американцам было необходимо смещение министра обороны, чтобы стало проще выбивать деньги для киевского режима. Эксперт уверен, что преемник Резникова ничем в плане коррупции отличаться не будет.

«В правительстве Украины участвуют только стопроцентно аморальные люди», - добавил Сергей Марков.

Напомним, сегодня стало известно, что Алексей Резников подал заявление в Верховную раду об уходе с пост министра обороны Украины. А ранее Шевченковский суд Киева отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу. Его обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:33 В стране и мире
Лидер военных Габона принес присягу в качестве президента
15:07 В стране и мире
ВСУ начнут использовать дроны с искусственным интеллектом
15:03 Вопросы истории
В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения
15:02 В стране и мире
Резников: один день боевых действий стоит для Украины сто миллионов долларов
14:37 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что первый блок АЭС «Аккую» будет запущен в 2024 году
Популярное
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.