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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

13:02 03.09.2023
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области.
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 12.30 ммк пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации. Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области», - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее в Белгородской области при обстреле ВСУ ракетными боеприпасами погиб один человек. Мужчина был у друга в гостях, когда он вышел встретить курьера с пиццей, начался обстрел из РСЗО. У женщины, которая привезла пиццу по адресу, зафиксировали множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей.

Друг чудом остался жив. В момент прилета снаряда он сидел за компьютером. На подоконнике у него стояли две большие колонки, которые и «загородили» мужчину от осколков.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. 

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